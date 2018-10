BAGNOLO DEL SALENTO (Lecce) – Una giornata interamente dedicata all’impiego dei Droni: la Minaccia e la Sicurezza derivanti dall’utilizzo degli stessi in ambito Urbano. Un’operazione Specializzata in zona critica, nella seconda parte del convegno, renderà realistica la gestione del territorio, con interventi, dimostrazioni di volo ed esposizione di tecnologie.

Tutto questo sarà presentato sabato 20 ottobre 2018 presso la palestra e l’area adiacente dell’Istituto Scolastico di Bagnolo del Salento (Lecce) con inizio alle ore 08.30.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lecce e dall’Unione dei Comuni dell’“Entroterra Idruntino”, è organizzato dal Comune di Bagnolo del Salento e dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Lecce con la partecipazione di “SALENTO DRONI SRLS” (Centro di Addestramento per Piloti APR riconosciuto ENAC) e di “SALENTO DRONI SERVICE”.

Saranno presenti:

una delegazione dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Carnaro-Marconi-Flacco- Belluzzi” di Brindisi (indirizzo aeronautico) che tratterà la prospettiva futura della professione di pilota APR;

il Marketing & Communication Manager di Fowa, Azienda leader nel settore della distribuzione di prodotti di fotografie ed elettronica di consumo, che metterà a disposizione varie tipologie di Droni a scopo espositivo-dimostrativo;

il Presidente “Italia Drone” – Mandatario “CERBAIR”, che esporrà una soluzione anti-drone.

Cosa sono i Droni? Quali normative ne regolano l’utilizzo? Come possono essere utilizzati per rendere più semplice e preciso il lavoro? Quali sono le applicazioni possibili per le professioni tradizionali reinterpretate nell’ottica del domani? E nelle emergenze e operazioni di soccorso? A queste domande cercheranno di rispondere tecnici del settore, esperti in security e safety ed operatori di sicurezza e soccorso.

Durante il Convegno sarà illustrato il Manuale Operativo “DRONI Giocattolo Aeromodello SAPR – Vademecum sulle infrazioni e relative sanzioni” redatto da Sabatino Coluccia ed edito da Salento Droni. Nell’occasione sarà devoluto parte del ricavato della vendita della 1^ edizione del suddetto Manuale Operativo all’Associazione Genitori Onco-Ematologia Pediatrica “Per Un Sorriso In Più” dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La partecipazione al Convegno sarà libera e gratuita, rivolta a tutti i CITTADINI, professionisti ed appassionati del settore, e rilascerà ai partecipanti 3 crediti formativi e/o attestato di partecipazione, previa registrazione. Inoltre sarà allestita un’area espositiva dedicata alle Aziende, nazionali ed internazionali, leader nel settore dei servizi e delle tecnologie legate al mondo dei droni.

PROGRAMMA

8.30/9.00 – Registrazione

9.00/9.30 – Saluti Istituzionali

Sindaco di Bagnolo del Salento

Dott.ssa Sonia Mariano

Presidente Provincia di Lecce

Dott. Antonio Maria Gabellone

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

Ing. Raffaele Dell’Anna

9.30 – Interventi (Moderatrice: dott.ssa Laura Amorosi)

30 – Caratteri generali sull’utilizzo dei DRONI

40 – Presentazione progetto DRONES URBAN SECURITY

Examiner APR Cristian Caracuta

50 – Consegna doni ed assegno della raccolta fondi, Associazione Per Un Sorriso in Più onlus

10.00 / 10.20 – PAUSA

20 – Approccio alla Normativa Aeronautica

Ing. Francesco Marra

30 – Cenni di impiego del SAPR

Ing. Antonio Gigante

40 – Idoneità psicofisica e sicurezza per i piloti di SAPR

Dott. Gaetano Ingrosso

50 – Cenni di Privacy e trattamento dati

Avv. Mario Lorubio

00 – Prospettive professionali

Prof. Giovanni Tombolini

10 – Esperienze di Utilizzo nell’emergenze

Ing. Giuseppe Bennardo – Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

20 – Soluzione Anti Drone

Federico Fogliano – Presidente “Italia Drone” – Mandatario “CERBAIR”

20 – Dimostrazione Volo SAPR

FI APR Davide Vadacca e FI APR Roberto D’ercole

8.30/13.30 – Esposizione Droni professionali Piloti di Salento Droni Service