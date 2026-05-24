Addio a Brizia Minerva, il cordoglio dell’Ateneo

LECCE – A nome di tutta la comunità accademica dell’Università del Salento, la rettrice Maria Antonietta Aiello esprime profondo cordoglio per la scomparsa della storica dell’arte Brizia Minerva, figura di grande sensibilità culturale e di straordinario impegno nello studio e nella valorizzazione del patrimonio artistico.

Volto storico del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, responsabile scientifica della pinacoteca, delle collezioni artistiche e archivi d’artista del Polo biblio-museale di Lecce, con la sua attività scientifica e divulgativa, Brizia Minerva ha contribuito in modo significativo alla diffusione della conoscenza storico-artistica, lasciando un segno autorevole nel mondo della cultura e della ricerca.

Alla famiglia, agli amici e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale giungano le più sincere condoglianze dell’Ateneo.