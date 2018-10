VERNOLE (Lecce) – Esce fuori strada con l’auto e si ribalta nelle campagne, finendo infine in ospedale, nel reparto di Rianimazione.

Il protagonista dell’incidente è il 29enne di Vernole A.C., rimasto gravemente ferito nel sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto nel pomeriggio di ieri, mentre percorreva la strada che collega Vernole ad Acquarica di Lecce.

Ad un certo punto, quando erano circa le 18, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Mercedes, per poi terminare la sua corsa nei campi circostanti, dopo essersi ribaltato.

Allertati dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno liberato il ferito dalle lamiere del veicolo per poi affidarlo ai soccorritori del 118. Trasportato a sirene spiegate alla volta del “Vito Fazzi”, il giovane – come detto – è stato ricoverato con prognosi riservata: fortunatamente, però, non correrebbe alcun pericolo di vita.

Le esatte cause che hanno provocato l’incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Vernole, accorsi sul posto per eseguire i rilievi insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Lecce.