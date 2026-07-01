Da Napoli al Salento più veloci: parte il primo Frecciarossa diretto, Poli Bortone: “Dai trasporti nasce lo sviluppo del sud”

LECCE – Ora raggiungere il Salento da Napoli sarà più semplice e veloce. È partito questa mattina dalla stazione di Napoli Centrale il primo Frecciarossa diretto per Bari e Lecce, un collegamento destinato a ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e a rafforzare i collegamenti ferroviari tra Campania e Puglia, segnando un nuovo passo avanti nel progetto dell’alta velocità Napoli-Bari. A salutare la partenza del convoglio c’era anche la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa, destinata ad avvicinare territori che condividono interessi economici, turistici e culturali. Alle 18:10 la prima cittadina era presente a Lecce per la partenza della prima corsa velocissima, Lecce-Napoli. “Io penso che si parta dai trasporti per creare tutte quelle sinergie tra tutte le regioni del Mezzogiorno per creare sviluppo sostenibile sul territorio”, ha dichiarato la prima cittadina, evidenziando come il potenziamento delle infrastrutture rappresenti una leva fondamentale per la crescita del Sud.

Il nuovo servizio consentirà di percorrere la tratta Napoli-Bari in circa tre ore e trenta minuti, con benefici immediati anche per chi prosegue fino a Lecce. Un primo risultato reso possibile dall’attivazione della variante Cancello, una delle opere cardine del più ampio progetto di realizzazione della linea ad alta velocità Napoli-Bari, destinata a essere completata per fasi nei prossimi anni. A bordo del viaggio inaugurale era presente anche il direttore delle Operazioni Alta Velocità di Trenitalia, Simone Gorini, che ha spiegato la portata dell’investimento: “Stiamo lanciando questo nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce. I tempi di percorrenza tra Napoli e Bari saranno di tre ore e trenta, un grande recupero in termini di tempi di viaggio ma anche di comfort. Abbiamo lanciato questa nuova fase grazie all’attivazione della variante Cancello, ci saranno altre attivazioni nei prossimi anni”.

L’avvio del collegamento diretto rappresenta un tassello importante nel processo di modernizzazione della rete ferroviaria del Mezzogiorno. Per il Salento significa poter contare su collegamenti più rapidi con Napoli e, attraverso il nodo campano, con il resto della rete nazionale dell’alta velocità, favorendo gli spostamenti di pendolari, studenti, turisti e imprese e rafforzando il ruolo del territorio all’interno delle grandi direttrici della mobilità italiana.

“Con la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, questo pomeriggio siamo stati alla Stazione Ferroviaria di Lecce perché abbiamo voluto salutare i passeggeri del primo FRECCIAROSSA tra Lecce e Napoli: Salento-Campania sono ora più vicine! – esulta il capogruppo alla Regione Puglia di Fratelli D’Italia, Paolo Pagliaro- Non potevamo non esprimere la nostra soddisfazione per l’avvio del collegamento diretto, passeggiando sul marciapiede per dialogare anche con i ferrovieri e gli utenti (come da foto e video allegato, ndr). Un passo concreto che migliora la mobilità fra la Puglia e Napoli, finalmente si riducono le distanze di tempo e si rende più agevole andare nel cuore della Campania senza dover sottoporsi a un ‘saliscendi’ assurdo e faticoso a Caserta. Puglia e Campania sono due regioni a forte attrazione turistica e questo collegamento può favore il flusso ‘da e per’, offrendo agli stranieri che scelgono Napoli di poter venire a conoscere Bari e Lecce e viceversa. Non possiamo non dire grazie alla collaborazione istituzionale di Ferrovie dello Stato, ma consideriamo quello di oggi solo una tappa di un percorso che il Salento merita”