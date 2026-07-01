Padre morto e figlio di 7 anni ferito grave dopo incidente: indagato turista polacco alla guida dell’auto

SAN FOCA (Lecce) – È finito nel registro degli indagati il nome del turista polacco, originario della città di Gdansk, di 45 anni alla guida di una Fiat Panda con a bordo la moglie e i figli coinvolto nel tragico incidente in cui ha perso la vita Cosimo Damiano Poleti, macellaio di 36 anni, originario di Lizzanello, nella serata di ieri lungo la provinciale 145 che collega Melendugno con San Foca. L’accusa, ipotizzata dalla pm Rosaria Petrolo, è di omicidio stradale. Non vengono contestate al momento aggravanti (l’uomo è risultato negativo sia all’alcoltest che all’esame tossicologico) ma sarà una consulenza sulla dinamica ad accertare se l’automobilista – difeso dall’avvocato Giulio Errico – si trovasse al cellulare (che rappresentare un’ovvia aggravante). Anche in vista degli accertamenti che gli inquirenti intenderanno disporre, la famiglia della vittima ha già nominato l’ingegnera Luigina Quarta. In attesa delle perizie cinematiche, ora è il momento del dolore e della preghiera per le sorti del piccolo che, nelle prossime pore, dovrebbe essere trasferito a Bari.

Nella comunità di Lizzanello, paese distante pochi chilometri da Lecce, si vivono ore di forte apprensione. Padre e figlio erano legatissimi. Un rapporto viscerale, forte come testimoniano video e immagini sul profilo social dell’uomo spesso immortalato in compagnia del bimbo. Proprio come ieri sera. Per la sua attività di macellaio, Poleti era molto conosciuto: accoglieva i clienti sempre con il sorriso e il garbo. Fino a un anno addietro aveva lavorato in un supermercato a Melendugno. Purtroppo la tragedia riapre il dibattito sulla sicurezza della provinciale.

Le strade San Foca-Melendugno e Melendugno-Torre dell’Orso sono percorse ogni giorno da residenti, lavoratori e turisti. sui social, in tanti, invocano maggiori controlli, più sicurezza, interventi sulla per rendere queste due strade più sicure. Proprio in questi giorni impazzano le polemiche sull’opportunità di installare un autovelox occultato da una siepe sulla provinciale 297 Melendugno-Torre dell’Orso. L’attivazione del controllo della velocità, prevista dal 1° luglio prossimo, è stata rinviata in attesa di tutti i chiarimenti tecnici e amministrativi sulla scorta di una diffida trasmessa da Altvelox, l’associazione nazionale di tutela degli utenti della strada.

Intanto si continua a morire sull’asfalto. Tre decessi in appena quattro giorni dopo le tragedie di sabato notte quando hanno perso la vita – in due differenti incidenti – un centauro nel centro abitato di Copertino e una donna sulla provinciale 254 che collega Spongano con Poggiardo. Entrambe le vittime avevano 44 anni.