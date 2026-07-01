Quando il finanziamento si azzera: il Tribunale di Brindisi revoca un decreto ingiuntivo da 25mila euro e dichiara estinto il debito

SALENTO – Merita attenzione la recente sentenza del 25 giugno 2026 con cui il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice monocratico Antonio Sardiello, ha integralmente accolto l’opposizione proposta da una consumatrice salentina, assistita dall’avvocato Sergio Caporotundo, contro il decreto ingiuntivo di IFIS NPL Investing S.p.A., che le intimava il pagamento di oltre 25mila euro a saldo di un finanziamento erogato nel 2018 da Findomstica Banca.

La vicenda trae origine da un contratto di prestito con ammortamento alla francese della durata di 108 mesi, per il quale era stato pattuito un TAEG del 9,45%. Insospettita dall’entità degli importi, la debitrice — assistita dall’avv. Sergio Caporotundo — incaricava un consulente di verificare la regolarità del rapporto. L’analisi econometrica rivelava criticità significative: il tasso effettivamente applicato risultava pari al 13,94704%, ben superiore al 9,87% contrattualizzato; il TAEG reale divergeva da quello dichiarato; emergevano costi occulti che determinavano il superamento delle soglie di legge sia per gli interessi corrispettivi sia per quelli moratori.

La svolta processuale è arrivata con la consulenza tecnica d’ufficio affidata al Dott. Errico Antonio Carmelo, che ha integralmente confermato le anomalie denunciate. Il Giudice, condividendo «il risultato di un’analisi completa ed ineccepibile e scevra da censure», ha tratto le estreme conseguenze dell’accertamento: ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. — secondo cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» — ha disposto l’azzeramento integrale degli interessi e dichiarato l’obbligazione finanziaria estinta con il pagamento parziale della rata n. 62 (appena 106,70 euro). Un passaggio particolarmente degno di nota riguarda il tasso sostitutivo BOT: il CTU ha rilevato che il tasso dei buoni ordinari del tesoro per il periodo di riferimento era negativo (–0,420%), e dunque assimilabile a zero, con l’effetto che anche applicando il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB l’esito non sarebbe mutato.

La pronuncia si inserisce in un panorama giurisprudenziale che, per quanto ormai assestato – specie dopo le Sezioni Unite n. 15130 del 2024 – nel ritenere l’ammortamento alla francese di per sé non produttivo di anatocismo «poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21817/2025), mantiene fermo il presidio dell’usura quando il superamento delle soglie è accertato in concreto.

E proprio la CTU ha fatto la differenza: prova scientifica del disallineamento tra quanto promesso e quanto effettivamente applicato, con costi occulti che hanno «drogato» il tasso reale ben oltre la soglia di legge. IFIS NPL Investing è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori con distrazione, e alle spese di CTU. La sentenza impone una riflessione sulla centralità della verifica tecnica nei contratti di finanziamento e sul ruolo insostituibile della consulenza d’ufficio come strumento per far emergere opacità che la sola documentazione contrattuale non sempre rivela.