Caos in corsia, aggrediti medico ed infermiera

CASARANO – Momenti di pura follia e violenza si sono consumati all’interno dell’ambulatorio di otorino dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano. Un controllo medico di routine si è trasformato in un’aggressione in piena regola ai danni del personale sanitario, culminata con il danneggiamento dei locali e il successivo intervento delle forze dell’ordine.

​Secondo le prime informazioni, la scintilla che ha scatenato la furia di un paziente è stata una questione puramente burocratica. Al momento di avviare la visita, l’ infermiera ha preso in esame l’impegnativa del paziente, facendogli presente che, in base alla prestazione richiesta, era previsto il pagamento del ticket sanitario.

​Di fronte alla richiesta, l’uomo è andato su tutte le furie. Rifiutandosi categoricamente di pagare il dovuto, ha prima iniziato a insultare pesantemente il medico e l’infermiera presente in stanza, per poi passare dalle parole ai fatti.

L’aggressore si è scagliato contro gli arredi dell’ambulatorio, spaccando e scaraventando a terra tutto ciò che gli capitava a tiro e aggredendo fisicamente il personale che tentava di riportarlo alla calma.

Il medico e l’infermiera sono stati immediatamente soccorsi dai collleghi del Pronto Soccorso dello stesso ospedale di Casarano, dove sono stati medicati per le lesioni riportate a causa della colluttazione.

​A bloccare l’escalation di violenza è stato il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati dal personale della struttura. I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno immobilizzato l’uomo e avviato le procedure di identificazione.

​L’ennesimo episodio di violenza riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza negli ospedali e sulla necessità di tutelare medici e infermieri, sempre più spesso bersaglio di ingiustificabili aggressioni durante lo svolgimento del proprio lavoro.