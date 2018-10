di Gaetano Gorgoni

LECCE – Nei tre incontri ufficiali degli ultimi due giorni il tavolo del centrodestra non ha risolto il braccio di ferro psicologico tra Pippi Mellone e Gianni Marra. I due si sono visti in un incontro segreto pomeridiano che sono pronti a negare, ma si sa che il sindaco di Nardò ha offerto al primo cittadino di Squinzano la vicepresidenza della Provincia di Lecce in cambio di un appoggio. Gianni Marra chiaramente non ci sta e propone di stanare Lega e fittiani. Raffaele Fitto non se la sente di dare un nome ora: sta aspettando che la sinistra dia prima il suo. È una tecnica per far scoprire prima le carte a chi potrebbe spaccare il centrodestra. Non si scopre nemmeno la Lega, dove Caroppo non si fida di Mellone, soprattutto dopo le elezioni politiche. Domani si torna al tavolo con un giallo ancora in corso: con chi stanno Fratelli d’Italia?

Pierpaolo Signore ha portato al tavolo il nome di Mellone, ma nel partito diverse personalità avevano proposto Gianni Marra. Secondo Comgedo, invece, la disponibilità sarebbe equanime verso i due candidati. Dunque, mistero da chiarire. Ma è sicuro che fino all’ultimo momento utile domineranno i tatticismi. Del resto c’è chi (Puglia Popolare) non si è precluso il tavolo del centrosinistra, pur avendo proposto al centrodestra il nome di Pippi Mellone.