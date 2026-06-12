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Lo sport per tutti e senza barriere: l’Apulia Sport Convention 2026 mette al centro inclusione, giovani e benessere senior

Il 20 e 21 giugno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, un weekend di movimento, salute e condivisione con quattro appuntamenti speciali pensati per non lasciare indietro nessuno

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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