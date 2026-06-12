Lo sport per tutti e senza barriere: l’Apulia Sport Convention 2026 mette al centro inclusione, giovani e benessere senior

GALLIPLI (Lecce) – L’Apulia Sport Convention 2026, il grande appuntamento dedicato allo sport e al fitness in programma il 20 e 21 giugno nella splendida cornice del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, si conferma quest’anno un evento dal profondo valore sociale. Accanto alle discipline tradizionali e alle novità del mondo del fitness, la manifestazione propone un ricco cartellone di attività interamente dedicate all’inclusione, alla solidarietà, alla crescita dei più piccoli e alla salute della terza età, dimostrando come lo sport sia un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.

Sono quattro le iniziative speciali di questa edizione, pensate per coinvolgere attivamente la comunità locale in un percorso di benessere collettivo.

Torneo 3vs3 Basket in Carrozzina – “Sport Senza Limiti”, domenica 21 giugno: la grandezza dello sport che supera ogni limite fisico si manifesta in questa spettacolare e intensa sfida tre contro tre. Velocità, tecnica sopraffina e un fortissimo spirito di squadra saranno i veri protagonisti di questa partita evento, organizzata in stretta collaborazione con il Lupiae Team Salento e l’ASD Messapia Gallipoli. Un’occasione unica per il pubblico per vivere da vicino una disciplina straordinaria che incarna alla perfezione i valori di energia, talento e determinazione sul campo.

Silent Walk Dedicata alla Disabilità – “Progetto Cuori in Movimento”, sabato 20 giugno: un momento speciale di totale condivisione ed emozione. Si tratta di una camminata con cuffie wireless dedicata ai ragazzi con disabilità, pensata per far vivere loro un’esperienza unica scandita dallo stesso ritmo: quello della musica, dell’energia e del movimento inclusivo. Questo progetto pilota è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Gallipoli e i ragazzi del Servizio Civile Universale, che mettono al centro i valori della partecipazione, dello stare insieme e della massima libertà.

Percorso Benessere Senior, sabato 20 e domenica 21 giugno: il movimento fa bene a tutte le età, ed è per questo che l’Apulia Sport Convention riserva un’importante sezione ai nostri senior. Una speciale camminata con cuffie wireless tra musica, energia e movimento, dove il percorso sarà alternato da piccole soste dedicate ad esercizi dolci e attività fisica adattata, sotto la guida attenta di professionisti del settore. L’iniziativa, incentrata sulla salute e sul piacere della socialità, vede la preziosa collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile Universale – Progetto OIKOS.

Walking Kids, domenica 21 giugno, ore 10:00: una mattinata interamente dedicata ai bambini e alle famiglie all’insegna del puro divertimento e del gioco sano. Una passeggiata all’interno del Raffo Parco Gondar porterà i più piccoli alla scoperta delle tante attività della convention, affrontando lungo il percorso giochi ed esercizi motori studiati per favorire l’aggregazione e far vivere lo sport in modo semplice e coinvolgente. La partecipazione è totalmente gratuita per tutti i bambini. Al termine della camminata, i piccoli protagonisti potranno inoltre provare l’ebbrezza del muro di arrampicata della Marina Militare, il tradizionale Palo della Cuccagna e tantissime altre attività ricreative presenti nel villaggio dello sport.

“L’Apulia Sport Convention non è solo una vetrina per gli sportivi e gli appassionati di fitness, ma vuole essere una festa di tutta la comunità. Grazie alla collaborazione con il Comune di Gallipoli, il Servizio Civile Universale, il progetto OIKOS e importanti realtà sportive del territorio come Lupiae Team Salento e ASD Messapia, quest’anno riusciamo ad abbracciare ogni fascia d’età e ogni abilità, dichiara l’organizzazione – Invitiamo le famiglie, i giovani e i nonni a raggiungerci a Gallipoli per vivere insieme due giorni di puro benessere, inclusione e sorrisi.”

L’Apulia Sport Convention si attesta ormai da anni come il festival dello sport, del fitness e del benessere più importante e atteso del Sud Italia. Ambientato nei grandi spazi del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, l’evento aggrega ogni anno migliaia di appassionati, atleti, tecnici e famiglie, trasformando l’area in un immenso villaggio olimpico a cielo aperto. Con una superficie operativa senza precedenti che coinvolge il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale, l’edizione 2026 vede più di 50 attività distinte tra discipline sportive individuali, sport di squadra, fitness, arti marziali, attività speciali ed eventi con ospiti e vanta la partecipazione di icone dello sport e della danza di livello mondiale che rendono l’evento un polo d’attrazione unico in Italia.

Il leggendario pluricampione olimpico Jury Chechi terrà un esclusivo workshop incentrato sulla forza e sulla tecnica, svelando i segreti che lo hanno reso il “Signore degli Anelli”. Il mondo coreutico sarà invece nobilitato sabato 20 dal premio Dance Elite, contest nazionale di danza dedicato ai giovani talenti delle discipline classico, moderno, contemporaneo e hip hop, che vedrà la partecipazione di scuole e ballerini provenienti da diverse regioni italiane. Il contest vedrà tra i giudici Alessandra Celentano, figura di riferimento della danza professionale che incontrerà i partecipanti in un attesissimo momento di confronto, Emanuel Lo, Marcello Sacchetta e Banana.

Con un programma fitto che spazia dalle discipline fitness del momento ai tornei agonistici, dalle arti marziali alle attività olistiche, fino ai progetti dedicati all’inclusione sociale e alle dimostrazioni delle forze armate, la convention celebra lo sport in ogni sua declinazione. Un appuntamento imperdibile che unisce la cultura della salute alla promozione del territorio salentino, offrendo a chiunque la possibilità di scoprire nuove discipline, divertirsi e allenarsi al fianco dei grandi professionisti del settore.

INFORMAZIONI:

Orari: APERTURA PORTE ORE 9.00

Biglietti: TICKET SU VIVATICKET.COM – abbonamento atleti 2 giornate e stage con Jury https://www.vivaticket.com/it/tour/apulia-sport-convention-2026/4612