Accanto all’amministrazione e a Monteco ci saranno anche Lupiae Servizi srl e la ditta Mello Lucio, che saranno impegnate nella manutenzione e cura delle aree a verde del quartiere.

Dalle prime luci dell’alba saranno in azione i mezzi per lo spazzamento meccanico di Monteco, che percorreranno Via San Nicola, Via Sidoti e Via Ferrando Nicolò, Via Nuzzo Barva, Via Gaetano MArtinez, Via Scorrano, Via Orfano, Via Gianserio Strafella, Via Buffelli, Via Sacco, Via Sangro, Via Aniene, Via Cecina, Via Ticino, Via Metauro, Via Rubicone, Via Secchia, Via Tagliamento, Via Taro, Via Ombrone, Via Isarco, Via Fortore, Via Salso, Via Fortunato giustino, Via Reno, Via Massimo D’Azeglio, Via F. Sellitto.

Zona Mongolfiera:

Via Calore, Via Giovanni Falcone, Via Giuseppe De Roma, Via Giovanni Amendola, Via Bettino Craxi, Via Giorgio La Pira, Via Fosse Ardeatine, Via Martiri delle Foibe.

Anche questa volta fondamentale sarà la partecipazione all’iniziativa di gruppi di cittadini volontari. A loro disposizione Monteco metterà sacchi e guanti e insieme ciascuno potrà dedicarsi a partire alla pulizia dai rifiuti abbandonati nelle aree a verde del quartiere. Il ritrovo per i volontari è fissato per le 9:00 in via San Nicola, parcheggio parco Baden Powell. Oltre ad intervenire nelle zone della città che maggiormente necessitano di pulizia, l’iniziativa Quartieri Puliti ha infatti una finalità di coinvolgimento e attivazione della cittadinanza ad una maggiore responsabilità nella cura dei quartieri.