Elezioni Amministrative, Stefanazzi: Csx strappa 10 Comuni a Cdx e Civici. Primavera pugliese non si ferma

“Le elezioni amministrative in Puglia segnano un altro importante successo per il Partito Democratico e le forze progressiste, che vincono nella maggior parte degli enti al voto, strappando al centrodestra l’amministrazione di ben cinque Comuni e di altri 5 alle liste civiche.” Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.
“Siamo arrivati a questa tornata con 20 sindaci di centrosinistra su 54 Comuni chiamati al voto. Al termine del turno di ballottaggio possiamo festeggiare la vittoria in ben 30 Comuni. Un successo merito dello straordinario lavoro svolto dal Segretario Regionale Domenico De Santis, che ha dimostrato la chiara volontà di tantissimi cittadini pugliesi di volersi affidare alle ottime candidate e agli ottimi candidati delle liste progressiste. Insomma – conclude il dem – la nostra “primavera” non si ferma.”
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