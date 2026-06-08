“Lo sanno anche i muri”, al Liceo G. C. Vanini di Casarano un murales dedicato al filosofo

Un volto che emerge dai colori, simboli che raccontano idee, mani giovani che trasformano una parete in un messaggio destinato a durare nel tempo. Al Liceo “Giulio Cesare Vanini” di Casarano l’arte si è fatta racconto collettivo, dando forma a un’opera che celebra non soltanto il filosofo a cui l’Istituto è intitolato, ma anche i valori che la scuola intende custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

È stato inaugurato questa mattina il murales realizzato nell’atrio dell’Istituto diretto dalla Dirigente scolastica Maria Grazia Attanasi, a conclusione del progetto “Lo sanno anche i muri: un murales al Vanini”, un percorso che ha intrecciato creatività, studio, ricerca e partecipazione attiva degli studenti.

L’opera porta la firma di dodici ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, guidati dalla professoressa Teresa Schiavone e accompagnati dai tutor Adele Manco e Davide Chezza. Su uno sfondo dai toni delicati prende forma il ritratto giovanile di Giulio Cesare Vanini, immerso in una composizione ricca di richiami simbolici. Al centro campeggia lo scarabeo, emblema di trasformazione e rinascita; accanto, una civetta evoca la sapienza e la ricerca della conoscenza, mentre un cuore richiama la dimensione profondamente umana del pensiero filosofico. Viole del pensiero e rose arricchiscono la scena, unite da tralci intrecciati che suggeriscono il dialogo continuo tra esperienza, intuizione e sapere.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di un laboratorio artistico. È stata l’occasione per riflettere sull’eredità culturale di una delle figure più significative della storia salentina ed europea. Filosofo inquieto e anticonformista, Giulio Cesare Vanini visse tra il XVI e il XVII secolo sfidando i dogmi del suo tempo e interrogandosi con coraggio sulla natura, sull’uomo e sul significato dell’esistenza. Le sue idee gli costarono la vita, ma il suo pensiero continua ancora oggi a interrogare le coscienze e a parlare alle nuove generazioni.

«Attraverso i colori, le immagini, il lavoro condiviso e la creatività dei nostri studenti – recita il post della Dirigente Maria Grazia Attanasi – abbiamo voluto rendere omaggio a una figura che appartiene profondamente alla storia del nostro territorio e al patrimonio del pensiero europeo».

«Giulio Cesare Vanini, uomo di pensiero libero, studioso inquieto e coraggioso – continua il post – ha rappresentato con la sua vita il valore della ricerca della verità, della libertà di pensiero e del dialogo tra le idee. In un’epoca segnata da paure, rigidità e intolleranza, Vanini ebbe il coraggio di interrogarsi sul mondo, sulla natura e sull’uomo, pagando un prezzo altissimo per la propria libertà intellettuale».

«Ricordarlo oggi – aggiunge la nota – in un momento della nostra storia ugualmente buio, significa riaffermare valori che la scuola ha il dovere di custodire e trasmettere ogni giorno: il rispetto delle differenze, il senso critico, la curiosità del sapere, la capacità di porsi domande, il rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione».

«Questo murales – conclude la dirigente – non è soltanto un’opera dipinta su una parete. È un messaggio. È una testimonianza. È una voce che resterà nel tempo. Una bellissima giornata vissuta dalla scuola».

Dietro l’opera c’è il progetto biennale di Formazione Scuola Lavoro “Lo sanno anche i muri”, ideato per coniugare espressione artistica e approfondimento culturale. Un percorso che ha consentito agli studenti di confrontarsi con la storia, la filosofia e il linguaggio dell’arte pubblica, trasformando uno spazio scolastico in un luogo di memoria condivisa.

Fondamentale anche il contributo del Colorificio Belfiore di Casarano, che ha fornito il materiale necessario alla realizzazione del murales. A suggellare la cerimonia inaugurale è stata la proiezione di un video che ha ripercorso tutte le fasi del lavoro: dall’ideazione del bozzetto alle ultime pennellate, restituendo il senso di un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nei ragazzi coinvolti.

Gli studenti protagonisti del progetto sono: Angelé Madila (IV DL), Luigi De Pascalis (V AS), Jennifer Giaccari (IV DL), Gaia Giaffreda (III BL), Giulia Giorgino (IV DL), Giulia Grasso (IV DL), Francesca Assunta Martina (V A), Elena Andrea Natali (IV BL), Giole Negro (IV CS), Adele Russo (IV DL), Sofia Stefanelli (III BL) e Mattia Toma (V D).

Più che una semplice opera decorativa, il murales del Vanini si presenta oggi come un simbolo identitario: un invito permanente al pensiero critico, alla libertà intellettuale e al coraggio di porre domande. Valori che, ieri come oggi, continuano a rendere attuale la lezione del filosofo salentino.