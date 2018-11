LECCE – Un assalto in piena regola mentre gli attivisti del Movimento 5 Stelle stavano discutendo di un’iniziativa prevista per domenica: alcuni ragazzi hanno fatto irruzione davanti a 30 persone impietrite. “Presunti attivisti No Tap hanno spaventato tutti i partecipanti alla riunione lanciando uova all’inchiostro – spiega il portavoce Fabio Valente – Hanno devastato tutta la nostra sede”. L’attacco è successo intorno alle 20. Ora sul posto per tutti gli accertamenti e per raccogliere testimonianze c’è la polizia. Il Movimento 5 Stelle è entrato nel mirino della parte più estremista dei No Tap, non i ragazzi del movimento di Melendugno, ma sicuramente dei facinorosi che si muovono in maniera autonoma. Nella sezione sono stati lanciati volantini no Tap e uova all’inchinostro. Per tutti momenti di grande paura.