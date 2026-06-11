Lecce si illumina: tre serate tra musica live, show spettacolari e meraviglie di luce a Lumina World

LECCE – Lecce continua a brillare con LUMINA WORLD – Il Parco delle Meraviglie di Luce, il primo parco esperienziale di luci in Puglia che ha trasformato un’area del Parco di Belloluogo in un viaggio immersivo tra arte, tecnologia, spettacolo e suggestioni marine. Un’esperienza unica che sta richiamando visitatori da tutta la regione e turisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Anche questo weekend il pubblico potrà vivere la FULL EXPERIENCE, un percorso serale che conduce attraverso lanterne giganti ispirate al mondo di Aquarius, installazioni luminose, il Portale degli Abissi, la Grotta della Sirena, il video mapping sulle mura della Torre storica del parco, le cupole di luce, le installazioni artistiche e le aree dedicate al relax, al gusto e all’intrattenimento per tutta la famiglia.

Ad arricchire l’esperienza, come ogni fine settimana, un ricco programma di spettacoli dal vivo.

Venerdì sera l’Area Food si accenderà con il dj set di Enzo Getti e Alessandro al Sax, mentre nell’Arena delle Meraviglie andrà in scena “Illusion 3D”, il visual show che unisce videoproiezioni, illusionismo ottico e performance artistiche in uno spettacolo capace di sorprendere il pubblico di ogni età.

Sabato nell’Arena delle Meraviglie spazio invece a “Notti d’Oriente”, il light show che trasporta gli spettatori in atmosfere evocative tra luci, colori e suggestioni provenienti dalle antiche rotte del Mediterraneo. Mentre l’Area Food sarà animata da uno spettacolo live musicale carico di ritmo e cont.

Domenica nell’Arena delle Meraviglie andrà invece in scena “Il Canto della Sirena”, il visual show firmato XCUBE3D che racconta, attraverso danza, immagini e giochi di luce, il delicato equilibrio tra uomo e mare in una performance emozionante e coinvolgente. Il palco live dell’Area Food ospiterà oltre agli Sbandas, la band The Nola Project, che propone un repertorio che spazia tra traditional Jazz, Blues e Soul.

L’appuntamento è da venerdì a domenica dalle ore 20:00 al Parco di Belloluogo di Lecce (apertura porte ore 19:30). Un’occasione per vivere una serata diversa dal solito e scoprire perché LUMINA WORLD è diventato uno degli eventi più originali e suggestivi della primavera pugliese.

LUMINA WORLD non è soltanto uno spettacolo da osservare, ma un’esperienza da vivere.

È un luogo dove passeggiare tra scenografie luminose, condividere momenti speciali con la famiglia e gli amici, gustare proposte food e lasciarsi sorprendere da installazioni artistiche e spettacoli immersivi in un contesto unico come il Parco di Belloluogo.

Per chi desidera vivere un’esperienza più rilassata e dedicarsi esclusivamente alla scoperta del percorso immersivo, LUMINA WORLD apre le sue porte anche ogni giovedì. In questa speciale formula “Percorso delle Meraviglie”, i visitatori possono passeggiare tra le installazioni luminose, le lanterne giganti e gli scenari suggestivi del parco, godendo dell’atmosfera magica del percorso senza gli spettacoli dal vivo del weekend e senza il servizio food. Un’occasione ideale per gli amanti della fotografia, per le famiglie e per chi desidera immergersi con calma nelle meraviglie di luce di Belloluogo.