Dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa a Lecce

LECCE – Una triste storia, quella accaduta nel pomeriggio di oggi nell’ultimo tratto di via Taranto, dove il viavai di mezzi della Polizia di Stato e delle onoranze funebri ha attirato l’attenzione di passanti e residenti.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio e dalla mancata risposta dell’uomo che abitava da solo in un palazzetto della zona, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Una volta fatto accesso all’interno dell’abitazione, la dolorosa scoperta: l’inquilino era già privo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e il personale della Polizia Scientifica. La presenza di questi ultimi, come da prassi consolidata in caso di decessi avvenuti in solitudine e in assenza di testimoni, si è resa necessaria per effettuare i rilievi di rito e per escludere qualsiasi ipotesi di natura violenta.

I primi accertamenti medico-legali hanno subito confermato i sospetti iniziali: si è trattato di una morte per cause naturali.