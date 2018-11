TREPUZZI (Lecce) – Il cavallo fugge dal maneggio, irrompe sul percorso della salute ma incontra un’auto e viene travolto. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 in via Andrano, nella zona adiacente Villa Petrucci. Per il quadrupede non c’è stato nulla da fare. Il conducente, per quanto possibile, non ha potuto evitare l’impatto.

Per fortuna, in quei momenti, nessun podista era presente che, anche di mattina, frequentano la zona per praticare footing. E’ stato lo stesso automobilista ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Trepuzzi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’animale e incaricato una ditta del posto a smaltire la carcassa. L’automobilista non è rimasto ferito. A riportare i danni è stata solo l’auto.