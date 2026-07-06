Maxi sequestro a Porto Cesareo, la Guardia di Finanza intercetta 2.500 articoli contraffatti e denuncia due persone

PORTO CESAREO (Lecce) – Non si ferma l’azione di contrasto all’illegalità economica sul litorale salentino da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce.
Nel corso dell’ultimo fine settimana, i militari del Gruppo Lecce hanno messo a segno un nuovo blitz a Porto Cesareo, inserito nel più ampio piano di controllo estivo del territorio volto a tutelare sia la salute dei consumatori sia i commercianti onesti che operano nel rispetto delle regole del mercato.
L’operazione ha portato al sequestro di circa 2.500 articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Tra la merce requisita spiccano capi d’abbigliamento, borse, scarpe e accessori che riproducevano illecitamente i loghi delle più note maison di moda nazionali e internazionali, ma anche numerosi giocattoli destinati ai più piccoli e ispirati ai trend del momento.
Oltre alla merce, le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro penale di un’autovettura, utilizzata dai responsabili come vero e proprio deposito mobile per occultare i falsi.
Al termine degli accertamenti, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lecce.
Le ipotesi di reato contestate vanno dalla ricettazione alla contraffazione, fino all’introduzione nello Stato e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi; per gli indagati vige comunque il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Nel frattempo, i finanzieri stanno approfondendo la posizione dei soggetti coinvolti per valutare ulteriori violazioni sul fronte doganale e tributario.
L’intervento conferma l’importanza di colpire un fenomeno, quello del mercato del falso, che non solo mette a rischio la sicurezza degli acquirenti, ma sottrae ingenti risorse al fisco, danneggiando la crescita economica del Paese e la qualità dei servizi pubblici.
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