“Levante Village”: paura tra in condomini per un rogo in campagna, residenti spengono le fiamme

LECCE – Tragedia sfiorata ieri mattina nei pressi del Levante Village, in via Potenza, alla periferia di Lecce. Un incendio, divampato nelle campagne adiacenti, ha costretto i condomini a spegnere le fiamme autonomamente in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco impegnati su più fronti in una giornata caratterizzata da decine e decine di roghi alimentati dalle forti raffiche di vento. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la paura tra i residenti è stata tanta.

Le fiamme si sono propagate in prima mattinata. Rapidamente il fronte del fuoco si è esteso e dagli appartamenti, in breve, era coperta la visuale perché le finestre erano ricoperte di fumo. I residenti hanno interpellato a più riprese i vigili del fuoco e, nell’attesa, si sono adoperati scendendo dal residence per raggiungere la campagna dove le sterpaglie prendevano fuoco e il fumo invadeva i giardioni. Utilizzando delle pompe d’acqua, hanno circoscritto il rogo. Ma i balconi si sono riempiti di cenere con il rischio che qualche bambino potesse finire intossicato. Non si sarebbero registrati danni alle strutture.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco, peraltro in difficoltà per la poca acqua a disposizione, il rogo era stato domato quasi del tutto. questa mattina per chi si affacciava in zona lo scenario era spettrale e desolante. Tutto è andato bruciato in una zona peraltro molto conosciuta perché comprende l’area in cui vengono esplosi i fuochi in occasione della Festa di Sant’Oronzo.