Si allunga la scia di sangue sulle strade del Salento: perde il controllo dello scooter, muore un 22enne

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TAVIANO – Perde il controllo dello scooter e muore un giovane di 22 anni. L’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Lecce si è consumata poco dopo le 4:30, dove un giovane motociclista di 22 anni, Alessio Rizzo, residente a Melissano, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale autonomo.

Il dramma si è consumato sulla strada che collega Mancaversa a Taviano. Il ventiduenne si trovava da solo in sella ad uno scooter Kymco e viaggiava in direzione di Taviano, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo in cemento.

Un residente della zona ha allertato immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali, e per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

I rilievi dell’incidente, l’ennesimo sinistro che ha macchiato di sangue l’estate salentina, sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Taviano e della Compagnia di Casarano.