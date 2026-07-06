Tariffe RSA, Mazzotta: “Subito mozione urgente per adeguamento tariffe e innalzamento dei tetti di spesi”

“Depositerò nelle prossime ore una mozione urgente per impegnare la Giunta regionale ad adeguare le tariffe e innalzare i tetti di spesa per le strutture accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post acuzie. Il governo, con decreto del ministero della Salute, ha stanziato già per il 2026 mille milioni di euro l’anno proprio per consentire di effettuare queste opportune e necessarie modifiche.” Lo scrive in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.
“L’Aiop Puglia è intervenuta in questa direzione e noi condividiamo l’appello dell’associazione: senza innalzare i tetti di spesi, anche l’adeguamento delle tariffe sarebbe infruttuoso, costringendo le strutture a erogare meno prestazioni ai cittadini. Così, non si abbatterebbero nemmeno i costi della mobilità passiva, che pesa in maniera significativa sui bilanci regionali.
Le strutture sono anni che sopportano l’aumento dei costi di gestione a tariffe invariate e, perciò, perdere questa opportunità sarebbe un gravissimo danno per la nostra economia e per la qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini. Mi auguro che ci sia la più ampia condivisione da parte dei colleghi in Consiglio regionale”.
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