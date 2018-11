LECCE – Il giovane consigliere leccese, Giorgio Pala, rompe il silenzio e si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe. Mentre il dibattito post – provinciali nel centrodestra si infiamma sempre di più il giovanissimo politico, che sembra avere un piede già fuori da Fratelli d’Italia (soprattutto dopo l’ingresso di Fitto, ci va giù duro e chiede che i vecchi leader facciano tutti un passo indietro. “Con le ‘elezioni’ provinciali (virgolettate perché sfido chiunque a definire elezioni questo abominio politico voluto dai precedenti governi di csx), è giunto a conclusione il processo di ‘reset’ del centrodestra leccese iniziato nel 2015.

Già tre anni e mezzo fa, infatti, una coalizione divisa pensò bene di candidare come Presidenti all’insegna del rinnovamento due diverse persone, entrambe quasi settantenni, sperando di battere una sinistra graniticamente unita su Emiliano (prima vincono, poi litigano, ma dalle poltrone di maggioranza, almeno a sinistra sono furbi).

Nei due anni seguenti il capolavoro continuò in vari Comuni che andavano al voto, fino a giungere alla ciliegina sulla torta: il Comune di Lecce, ottimo esempio di suicidio politico di un’intera classe dirigente.

Ma a qualcuno non bastava evidentemente: sorvolando sulle elezioni politiche perché giustificate dallo ‘tsunami’ grillino in tutto il Sud, si è arrivati oggi ad una clamorosa figuraccia in occasione delle elezioni provinciali.

Già il fatto che il centrosinistra candidi un trentenne come Presidente fa capire quando ci vedano lungo dall’altra parte rispetto a noi…

Noi di centrodestra, abili a bruciare una marea di candidati per poi puntare su Gianni Marra, persona dall’indubbio spessore umano e politico, che non meritava di essere bruciato in questo modo. Non condivido i modi di Mellone quando, riferendosi al centrodestra leccese, parla di una classe dirigente di falliti o di incompetenti: il rispetto delle istituzioni, noi che abbiamo l’onore di rappresentarle, dobbiamo denotarlo fin dalla dialettica politica. Tuttavia, è evidente come, dopo aver perso tutte le elezioni possibili negli ultimi anni, il centrodestra locale debba archiviare i soliti nomi, fare un bel reset e puntare esclusivamente su ventenni, trentenni, per esagerare anche quarantenni.

La materia prima esiste, è buona, infarcita di tanti volti nuovi che negli ultimi anni si sono sentiti “frenati” dai soliti baroni della politica locale: i dati politici nazionali, a cui bisogna guardare per meglio comprendere gli sviluppi locali, ci fanno capire come la gente abbia scelto di dire ‘basta’ a chi ha avuto occasioni politiche negli ultimi 20 o 30 anni. Un centrodestra schizofrenico, in cui ognuno continua a puntare il dito verso l’alleato, senza mai fare autocritica, sembra più un asilo nido che una coalizione seria: ben vengano gli Stati Generali del CentroDestra, ma che siano le nuove leve a convocarli a gennaio”.