LECCE – Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Carafa, Michele Giordano, interviene dopo il nuovo episodio di violenza in zona stazione: “L’ennesima maxi-rissa nel piazzale antistante la stazione ferroviaria tra stranieri, di origini asiatiche, davanti agli occhi di tanti passanti e viaggiatori è l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione ormai fuori controllo. Il gruppetto si è affrontato utilizzando bottiglie rotte: è ormai un ripetersi di risse nelle zone a maggior concentrazione di extracomunitari. C’è qualcosa che non quadra: bisogna fare dei controlli più stringenti sulle persone che arrivano nella nostra città. È chiaro che non è stato fatto ancora abbastanza per la sicurezza dei leccesi se, alle 18 di domenica, scoppiano davanti agli occhi di bambini e famiglie risse degne dei peggiori film sul Bronx, senza che nessuno possa bloccarle tempestivamente.

Nel Consiglio monotematico sulla sicurezza, per il quale mi sono battuto, ho chiesto all’amministrazione di mettersi al lavoro con prefettura e polizia affinché siano dispiegati più agenti nelle zone calde. Abbiamo bisogno di presidiare quelle periferie costantemente. Il partito Fratelli d’Italia ha già portato il caso leccese in Parlamento, attraverso il nostro deputato, Marcello Gemmato: ora attendiamo riscontro dal ministro competente. Sono necessari interventi rapidi e forme di collaborazione tra forze dell’ordine e residenti per rendere più efficace il controllo. Non possiamo prendere sotto gamba l’emergenza sicurezza in alcune zone di Lecce: bisogna agire subito!”.