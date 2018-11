F.Oli.

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Sarà un processo a stabilire se ci sia un responsabile per il tragico indicente in cui persero la vita sulla Minervino-Giuggianello la notte della vigilia di Natale del 2012 i tre giovani, tutti di Uggiano La Chiesa, Armando Viceconte, militare dell’aeronautica, Alberto Leo, (figlio dell’ex sindaco Maria Cristina Rizzo), di 21 anni e Antonio Junior Rubrichi, di 20. Un processo, dunque, con un imputato: Stefano Zampino, 52enne, di Lecce, in qualità di dirigente del servizio viabilità della provincia, prosciolto in una precedente udienza preliminare dal gup Stefano Sernia. Davanti al giudice monocratico, assistito dall’avvocato Daniele De Matteis, dovrà difendersi dall’accusa di omicidio colposo.

Questo perchè, secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Carmen Ruggiero sulla scorta di una consulenza affidata all’ingegnere Angelo Nocioni, Zampino non avrebbe proceduto alla corretta gestione e manutenzione della strada omettendo di predisporre lungo il margine destro di una curva un’adeguata protezione di un albero d’ulivo secolare alla distanza di un metro e mezzo dal ciglio esterno della carreggiata.

L’incidente si verificò sulla provinciale nelle ore notturne. I tre amici erano a bordo di una Jaguar. Il veicolo procedeva ad una velocità tra i 90 e i 100 km/h così come accertato dalla consulenza. L’auto, all’uscita di una curva, finì fuori strada impattando contro un muretto. La Jaguar, a quel punto, fece un volo in mezzo alle campagne schiantandosi su un albero d’ulivo. Sul posto sopraggiunsero i carabinieri e i vigili del fuoco. Viceconte e Leo morirono sul colpo. Rubrichi, invece, respirava ancora. Venne ricoverato in prognosi riservata al “Fazzi”. Il suo cuore cessò di battere sei mesi dopo. L’inchiesta ravvisò presunte responsabilità a carico del dirigente provinciale poi prosciolto in sede di udienza preliminare.

L’avvocato Stefano De Francesco (legale della sorella di Viceconte già costituitasi parte civile), però, non ha ammainato bandiera bianca. Ha depositato un ricorso in Cassazione e i giudici della Suprema Corte hanno tenuto vivo il fascicolo disponendo una nuova udienza preliminare conclusa con il rinvio a giudizio di Zampino. Come parti offese compaiono anche i genitori di Leo con l’avvocato Umberto Leo e i genitori di Viceconte, assistiti dall’avvocato Francesco D’Agata.