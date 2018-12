di F.Oli.

LECCE – La gestione del servizio di guardiana nelle guardie mediche in cambio dell’assunzione di un amico di uno dei principali indagati. L’inchiesta sui presunti favori tra dirigenti Asl e il magistrato salentino Emilio Arnesano ha incrociato altri fascicoli con al centro accordi sottobanco nella logica del do ut des avvenuti negli uffici della direzione sanitaria. Stanze piene di cimici dove si sarebbero intavolati accordi all’insaputa di essere captati e monitorati.

In particolare, i militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce hanno raccolto decine e decine di conversazioni intrattenute da uno dei principali arrestati: Carlo Siciliano, Direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale. Negli uffici del dirigente le cimici, piazzate dagli investigatori, hanno captato molteplici incontri e colloqui. Negli atti d’indagine è confluita un’informativa redatta il 30 marzo integralmente richiamata dagli inquirenti di Potenza che costituisce il presupposto per l’autorizzazione delle intercettazioni a carico degli indagati.

L’attività di ascolto confermerebbe che Carlo Siciliano abbia utilizzato entrambe le stanze monitorate ed in particolare quella adibita a locale ristoro dove, di norma e nelle prime ore della giornata, si intrattiene con gli altri dirigenti ospedalieri. E dall’attività di intercettazione è emerso che il dirigente Siciliano avrebbe organizzato un appuntamento nel locale ristoro del suo Dipartimento ; un incontro tra un dirigente dell’Asl ed un imprenditore interessato a partecipare alla gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di vigilanza alle postazioni di guardia medica nella provincia di Lecce.

Ad oggi, “nonostante un primo incontro avvenuto il 26 febbraio”, annotano i finanzieri, “benché non risulti ancora noto l’esito delle iniziative assunte da Siciliano, dall’attività di ascolto dell’utenza risulta come questi, approfittando del momento di “necessità” dell’imprenditore, gli abbia proposto l’assunzione di un amico chiara contropartita all’intervento da lui effettuato in relazione alla gara d’appalto in corso”.

Una conversazione, raccolta il 19 febbraio, sintetizza l’intera vicenda. In una telefonata tra Siciliano e un dirigente Asl, quest’ultimo chiedeva chi fosse questa persona che doveva incontrare e cosa volesse. Allorchè il Direttore del Dipartimento di Medicina rispondeva che si trattava del responsabile di un Istituto di vigilanza il quale voleva parlare dell’iniziativa dell’Asl di estendere il servizio di guardianìa a tutte le sedi della guardie mediche della provincia di Lecce. Appreso ciò, il dirigente dapprima chiedeva se fosse in corso una gara d’appalto. Ottenuta una risposta affermativa esclamava: “Sì, ma parlo con te e tu parli a lui (in dialetto).

Per i finanzieri il contenuto del colloquio evidenzierebbe il ruolo di intermediario che Siciliano avrebbe dovuto assumere nella vicenda. Giorni dopo, effettivamente, lo stesso Siciliano contatta il legale rappresentante dell’Istituto di vigilanza chiedendogli se avesse incontrato l’amico da assumere. Alla risposta affermativa, aggiungeva: “Ah!A posto eee…poi noi ci dobbiamo vedere”.