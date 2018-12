LECCE – Colpisce una 14enne con uno schiaffo tra le bancarelle del centro e dopo la denuncia viene fermato e denunciato. Nei guai, nella giornata di sabato, è finito un venditore ambulante originario del Bangladesh. Non è ancora chiaro quale sia stato l’effettivo movente a scatenare la violenza. Secondo una prima ricostruzione il cittadino straniero avrebbe manifestato una personale avversione per le donne in generale prendendo di mira la ragazza.

Le indagini sono ancora in corso e dovranno appurare il movente con precisione. Sta di fatto che la giovane, residente a Lecce, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso per alcune ferite giudicate guaribili in qualche giorno.

La vicenda, però, è proseguita subito dopo negli uffici della Questura dove la ragazza si è presentata, accompagnata dal padre, per presentare denuncia. Il giovane aggressore è stato identificato e bloccato con l’accusa di lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

In mattinata il cittadino straniero è comparso presentato davanti al giudice monocratico Francesca Mariano per la direttissima e per la richiesta avanzata dal pubblico ministero Donatella Palumbo di disporre il divieto di dimora nel Comune di Lecce. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare a carico del giovane che, difeso dall’avvocato Stefano Maggio, ha patteggiato 10 mesi confessando gli addebiti ma rimanendo piuttosto vago sulle cause dell’aggressione.

