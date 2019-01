MELENDUGNO (Lecce) – Garaci Collettivi ospita Freesound, gruppo che nasce dall’incontro casuale di tre musicisti con background musicali apparentemente distanti ma che si completano proprio per via delle diverse esperienze musicali. nell’unione, infatti, hanno trovato un equilibrio, reinterpretando brani a partire dalla metà dello scorso millennio fino ai giorni nostri.

Lo scopo principale è stato quello di salvare la connotazione dei diversi brani musicali in termini di riconoscibilità seppur spesso reinterpretandoli in chiave Swoing, Bossanova e Ritm’n blues, la scelta non poteva che cadere su autori famosi partendo dai classici Sergio Mendes, Antonio Carlos, Jobim passando da Stevie Wonder, Beatles, Michale Jackson, Nina Simone, Otis Redding, fino a Sting, Morcheeba, Amy Winehouse, Incognito per arrivare ai più recenti Caro Emerald, Jamiroquai, Maroon Five, Anna Grazia Peluso, voce Luca Orlanducci, chitarra Carlo Romano – basso.