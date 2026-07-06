Ennesima razzia di salumi e formaggi all’interno di un supermercato del Salento

Aradeo (Lecce) – Ancora un furto di salumi e formaggi nel Salento. E la notte scorsa è toccato al supermercato Eurospin di via Paolo VI, ad Aradeo. E non è la prima volta, purtroppo, che la catena commerciale è presa di mira dai ladri

La banda di malviventi “golosi” è entrata in azione poco dopo le ore 4.30 e, come in precedenza, ha fatto razzia di prodotti caseari all’interno dei frigo. Soprattutto salumi e formaggi, appunto. Il valore dei beni portati via è ancora in fase di quantificazione

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti di un istituto di vigilanza. Le forze dell’ordine stanno cercando dettagli utili ad individuare i responsabili del colpo anche con l’aiuto delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.