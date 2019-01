LECCE – Ancora polemiche da parte dei protagonisti della contromanifestazione che ha rischiato lo scontro con quella organizzata da molte sigle, intitolata #sicuridiessereumani. Nel giorno in cui la Chiesa celebra l’Epifania, un corteo di sigle tra le quali C.G.I.L., Arci, Link, ANPI, da Porta Napoli si è diretto in Piazza Duomo a Lecce, dove ad aspettarlo c’era il Santo Presepe.

Il motivo dichiarato della manifestazione era la contrapposizione al Decreto Sicurezza voluto dal Governo a firma Conte-Salvini-Di Maio.

Al Duomo, in una piazza gremita di fedeli in adorazione e di visitatori venuti a salutare il Bambin Gesù, poco dopo le 18 è arrivato un camioncino con musica a tutto volume, trampolieri e striscioni che recitavano “Sicuri di essere umani” ed “Ogni uomo è mio fratello”, quest’ultimo avallato dalla Curia e che richiamava le parole di Papa Paolo VI.

“Ad aspettarli c’eravamo noi, poco più di dieci ragazzi, in rispettoso silenzio, fermi in un angolo – spiegano i ragazzi di Gioventù Nazionale – Non un grido, non un gesto scomposto, solo le parole di un altro Papa, Benedetto XVI, in mano: “Prima del diritto ad emigrare c’è il diritto a non emigrare”.

Il nostro messaggio di speranza verso uomini disperati che scappano via e vengono troppo spesso sfruttati per gli interessi di pochi che fanno del buonismo ipocrita un business milionario non è andato bene a moltissimi dei presenti.

Quello che viene descritto come un allegro, pacifico, tollerante e festoso corteo ci si è scaraventato contro con urla, insulti, coretti da stadio (sì, davanti al Presepe; sì, davanti al Duomo aperto ai fedeli).

Un Papa va bene, l’altro va male.

Un Papa lancia messaggi d’amore, l’altro alla meglio è stato vittima di insulti ‘politici’.

Questo è il mondo di tolleranza che edulcorano, romanzano e ci propinano.

Questo è il rispetto di persone che contro la Chiesa spendono le loro vite salvo poi appoggiarcisi quando non c’è altro appiglio.

Questo è l’amore a settori, questi sono i ‘tutti i colori’ che vedono: tollerano quello che è il loro pensiero unico, rispettano soltanto chi la pensa come loro e non dà fastidio, amano solo chi si allinea.

Ed a questo, permettetecelo, non ci staremo mai. Non abbiamo interessi da proteggere, non abbiamo cooperative da rimpinguare con carichi di disperati che qui cercano solo pace e si trovano strattonati in una divisione di beni immorale.

Noi eravamo lì in netta minoranza, i più piccoli hanno investito l’ultimo pomeriggio di vacanza per difendere ciò in cui credono: un mondo giusto in cui nessuno debba usare il diritto ad emigrare perché ha innanzitutto il diritto a vivere bene nella sua terra.

Ma si sono sentiti addosso i fischi e gli insulti di chi questo non lo accetterà mai, accecato dai propri interessi, hanno percepito il livore e la rabbia di chi era lì perché questa legge chiude un po’ i rubinetti a questo business milionario. Perché una manifestazione politica si conclude in un luogo di culto? Ma, sopratutto, cosa c’entravano tante di quelle associazioni lì, considerando che è tradizionalmente nota la loro distanza e il loro contrasto con il mondo cattolico? Suona strano, suona ipocrita.

E ancora, trattandosi di politica ci permettiamo di ricordare che se quel decreto è nato, lo dobbiamo perché milioni di italiani lo hanno richiesto votando democraticamente il nostro Governo in carica, dunque cosa c’entrava ritrovarsi davanti a un simbolo sacro per avvalorare la tesi contraria, ‘scomodando’ Papa Paolo VI? E perché nello stesso luogo le parole del Santo Padre Benedetto XVI non andavano bene?

Vi raccontano di un allegro, colorato, tollerante ed amorevole corteo.

Noi abbiamo visto opportunismo, rabbia, ipocrisia e buonismo.

Ed ad ognuna di queste persone vorremmo porre una domanda: Sicuri di essere umani?“.