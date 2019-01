GALATINA – Lo abbiamo visto in questi anni: troppe scuole nel Salento sono da rifare. La manutenzione costa e ci vogliono anni per attendere i fondi. Dopo l’Olivetti e l’industriale di Lecce, giungono segnalazioni anche da Galatina. Alcuni ragazzi del Falcone-Borsellino protestano e scioperano contro la pessima situazione strutturale della scuola. Anche il dirigente scolastico Valerini ci conferma che la scuola è costretta a lottare con una caldaia che si è rotta a inizio dicembre. Oggi si è bloccata nuovamente dopo essere stata aggiustata tempestivamente grazie alla Provincia di Lecce, che ha avviato un monitoraggio su tutti gli edifici scolastici del territorio. “È un vecchio Ipsia (Istituto Professionale di Stato): si tratta di strutture datate – puntualizza il dirigente – Si tratta di impianti che hanno bisogno di continua manutenzione. Parteciperemo a un bando che dovrebbe farci reperire le risorse necessarie a sistemare almeno i solai. Ci sono infiltrazioni di acqua: la Provincia ha un piano per la sistemarli”.

Il presidente della Provincia di Lecce conferma: “Ci sono scuole sul territorio che dovrebbero essere rifatte completamente: spesso i fondi scarseggiano. Il governo non sempre mette a disposizione le cifre necessarie. Nei prossimi giorni vedremo cosa spetterà alle scuole leccesi dei soldi che da Roma vengono messi a disposizione”. In una parola troppe scuole salentine sono vecchie: strutturalmente da bocciare. È una vecchia storia che nessun governo è ancora riuscito a risolvere. Intanto all’IISS Falcone-Borsellino di Galatina la caldaia è stata sistemata, ma si blocca ancora. Non ci sono altre strade se non quelle di affastellare le riparazioni in attesa di cambiare, magari, la caldaia. Ma questo non è il problema più grave di questa scuola: ci sono infiltrazioni. Dunque, si attende un finanziamento salvifico, che possa impedire che cada la pioggia in testa anche quando si è dentro la scuola.