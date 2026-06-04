Rapinatore solitario nel bar tabacchi ingaggia colluttazione con il titolare: patteggia oltre 3 anni di carcere

CHIESANUOVA(GALATINA (Lecce) – Si chiude con una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 3 mesi la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Francesco Orlando, il 21enne di Galatina, accusato di aver rapinato il bar tabacchi “Buia” nella frazione di Chiesanuova la sera del 26 dicembre 2025. La sentenza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzo, che dato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento concordata dall’avvocato Andrea Starace con la procura. Non fu una rapina “pulita”.

Perché il titolare reagì e ingaggiò una colluttazione con il bandito, e costretto poi a ricorrere alle cure dell’ospedale con una prognosi di dieci giorni. da qui l’accusa anche di lesioni a carico dell’imputato che riuscì a fuggire con un bottino quantificato in poco più di 700 euro.

All’identità del bandito solitario, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli arrivarono grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area. E Orlando venne arrestato sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E sempre dietro le sbarre si trova.