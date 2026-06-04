Le Previsioni Meteo di domani 5 Giugno 2026

Puglia

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con ampie schiarite al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito con piogge e temporali al Nord-Est, prime schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni su Triveneto e Romagna. In serata e in nottata molti addensamenti al settentrione con locali piogge specie su Alpi e Prealpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge specie su Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul versante adriatico. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con anche ampie schiarite e qualche velatura in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo nelle zone interne di Campania e Molise, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud.