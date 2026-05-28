Dall’aula all’Europa: a Galatina studenti premiati dopo stage internazionali tra imprese, lingue e futuro

GALATINA – Non una semplice cerimonia scolastica, ma il racconto concreto di una generazione che studia guardando oltre i confini italiani. Nell’auditorium dell’IISS Laporta/Falcone-Borsellino si è svolto ieri l’evento finale del progetto “Across Europe”, il grande percorso di mobilità internazionale che ha trasformato il PCTO in un’esperienza reale di formazione europea, lavoro, autonomia e crescita personale. Una mattinata carica di entusiasmo, emozione e orgoglio, culminata nella consegna degli attestati agli studenti che, nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, hanno partecipato alle esperienze formative all’estero finanziate attraverso i fondi PNRR – Next Generation EU. Ieri, tanti studenti e docenti sono stati impegnati in questo evento che celebra l’internazionalizzazione della scuola, tra ricevimento, organizzazione, gestione della manifestazione e altro. Presenti anche tante famiglie di studenti, che hanno espresso apprezzamento ed entusiasmo per questa opportunità straordinaria, capace di arricchire il bagaglio culturale e professionale dei partecipanti.

Sul palco si sono alternati studenti e docenti accompagnatori per raccontare i soggiorni vissuti in alcune delle principali città europee: Barcellona, Siviglia, Budapest, Vienna e Malta. Esperienze immersive di due settimane che hanno consentito ai ragazzi di confrontarsi con realtà produttive internazionali, laboratori specialistici, nuove metodologie formative e ambienti multiculturali, rafforzando competenze linguistiche, digitali, STEM e relazionali. Non solo visite o attività teoriche, ma un vero contatto con il mondo del lavoro europeo, grazie alla collaborazione con enti e partner formativi selezionati per qualità e professionalità. Il progetto “Across Europe”, finanziato dal Decreto Ministeriale 88/2025 nell’ambito della Missione 4 del PNRR, ha coinvolto 75 studenti degli indirizzi Economico, Informatica, Turismo, Odontotecnico, Servizi per la sanità, Servizi commerciali sportivi e Manutenzione.

Tutto senza alcun costo per le famiglie: viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione specialistica e accompagnamento sono stati coperti integralmente dai fondi europei, trasformando la scuola in un autentico laboratorio internazionale aperto alle opportunità del futuro. L’iniziativa ha rappresentato anche una vetrina dell’identità sempre più europea dell’istituto galatinese, che punta con decisione su innovazione, occupabilità e internazionalizzazione. Un modello formativo che guarda oltre la tradizionale didattica e che offre agli studenti occasioni concrete di crescita professionale e personale, spendibili già nel curriculum e nelle future scelte universitarie o lavorative.

Un’impostazione rafforzata anche dalla filiera tecnologico-professionale 4+2, già attiva nell’indirizzo Odontotecnico, con percorsi quadriennali collegati agli ITS e alle nuove professioni richieste dal mercato. La consegna degli attestati PCTO si è così trasformata in qualcosa di più di un riconoscimento simbolico: il segno tangibile di una scuola capace di costruire ponti tra il Salento e l’Europa, offrendo agli studenti esperienze che uniscono competenze, autonomia, visione internazionale e contatto diretto con il mondo produttivo. Una scuola che non si limita a insegnare, ma prepara cittadini europei pronti a muoversi in contesti internazionali e in un mercato del lavoro sempre più globale.