A Surbo nasce il “battesimo civico” per i neo-diciottenni: la Costituzione consegnata ai giovani della città

SURBO (Lecce) – Un gesto simbolico per sancire l’ingresso nella cittadinanza attiva e rafforzare il legame tra giovani e istituzioni. La Consulta Giovanile del Comune di Surbo promuove la prima edizione della cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni, in programma giovedì 5 giugno alle ore 18.30 presso l’aula consiliare.

Un’iniziativa fortemente voluta dai giovani componenti della Consulta e realizzata con il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale, che punta a diventare un appuntamento stabile nella vita istituzionale della città.

La cerimonia assume il valore di un vero e proprio “battesimo civico”, pensato per accompagnare il raggiungimento della maggiore età con un momento di riflessione sui diritti e doveri sanciti dalla Carta costituzionale.

Con il compimento dei diciotto anni, i ragazzi entrano infatti nella piena cittadinanza attiva, acquisendo non solo nuovi diritti ma anche responsabilità verso la comunità. La consegna della Costituzione vuole essere un invito concreto a conoscere i principi fondamentali della democrazia e a partecipare in modo consapevole alla vita pubblica.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la presenza della dott.ssa Maria Francesca Mariano, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce e figura di riferimento nel contrasto alla criminalità organizzata nel territorio salentino e pugliese.

La sua partecipazione intende rappresentare un forte messaggio alle nuove generazioni, testimoniando i valori della legalità, della giustizia e dell’impegno civile, e offrendo ai giovani un esempio concreto di servizio alle istituzioni.

La prima edizione dell’iniziativa coinvolgerà i cittadini di Surbo che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 5 giugno 2008. Per i restanti giovani della stessa classe d’età è già prevista una seconda cerimonia nel mese di dicembre.

L’obiettivo è quello di rendere il “battesimo civico” un appuntamento fisso, capace di accompagnare ogni nuova generazione nel percorso di avvicinamento ai valori costituzionali.

Attraverso questa iniziativa, Consulta Giovanile e Amministrazione comunale intendono rafforzare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni, promuovendo una cultura della partecipazione attiva, del senso civico e del rispetto delle regole democratiche.

Un progetto che guarda al futuro della comunità, fondato sull’idea che la crescita della città passi anche attraverso il protagonismo consapevole dei suoi giovani cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Surbo, Ronny Trio, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa promossa dai ragazzi della Consulta.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze della Consulta Giovanile di Surbo per aver ideato e proposto questa iniziativa. È motivo di grande soddisfazione vedere dei giovani che non si limitano a partecipare alla vita della comunità, ma che si fanno promotori di progetti capaci di trasmettere valori e rafforzare il legame con le istituzioni», ha dichiarato.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato l’importanza della presenza della magistrata Mariano, definendola un’occasione preziosa per trasmettere ai ragazzi il valore della legalità e della giust