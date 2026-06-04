Rapina e pestaggio in centro a Lecce: donna di 63 anni presa a pugni per rubarle i gioielli

LECCE – Una rapina sfociata in una brutale aggressione. È quanto accaduto nella serata di ieri nel cuore della città, dove una donna di 63 anni è stata colpita ripetutamente al volto da due giovani che volevano derubarla. Il fatto è avvenuto nei pressi del parcheggio Liberty, a ridosso di piazza Mazzini, nel centro di Lecce.

Vittima una donna romena di 63 anni, residente da anni in Italia, che stava rientrando dal lavoro e si dirigeva verso la fermata dell’autobus. Secondo una prima ricostruzione, due giovani si sono avvicinati con l’intenzione di derubarla. La donna ha tentato di opporsi e i rapinatori hanno reagito con violenza.

Colpita più volte al volto e alla testa, la 63enne è caduta a terra perdendo gli occhiali. Gli aggressori sono quindi riusciti a portarle via alcuni gioielli: un bracciale d’oro, un anello e una collanina.

La scena è stata notata da diversi passanti, richiamati dalle urla della vittima e dal clacson di un’automobile che avrebbe tentato di mettere in fuga i responsabili. Alcuni testimoni hanno raggiunto la donna e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e il personale del 118. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti e successivamente dimessa con una prognosi di sette giorni.

I due rapinatori sono fuggiti a piedi in direzione di piazza Mazzini. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, si tratterebbe di ragazzi molto giovani: uno avrebbe circa 15 anni, l’altro tra i 18 e i 20. Entrambi indossavano jeans e felpe scure con cappuccio.

Sono in corso le indagini per identificarli. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, comprese quelle del parcheggio Liberty.