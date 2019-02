POGGIARDO (Lecce) – Mangiare piatti sani e anche gustosi è il leitmotiv della prima fatica letteraria della biologa nutrizionista Arianna Musarò protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna PoggiardoIncontra, organizzata dalla Pro Loco di Poggiardo, domenica 3 febbraio, ore 18.00, presso l’Hotel Tesoretto.

“Ricette celestiali” è un libro scritto con passione da chi ha fatto della sua professione, una missione di vita per proteggere e migliorare la salute delle persone.

Una raccolta di ricette originali, gustose e facili da preparare anche per chi ha poca confidenza con i fornelli.

A modo suo, con simpatia e semplicità – si legge nel comunicato – Arianna Musarò presenterà il suo lavoro e un’originale ricetta di biscotti, che si potranno, naturalmente, gustare accompagnati da una calda tazza di tè.

Una domenica da regalare a se stessi e ai propri amici.

Ingresso libero.

PoggiardoIncontra, vuole essere un’occasione per conoscere storie, incontrare persone, confrontarsi su idee con alcuni dei principali protagonisti del panorama letterario, giornalistico, artistico e politico nazionale su temi di grande interesse e attualità, ma anche occasione per far “scoprire” ai suoi ospiti, in un reciproco arricchente scambio, gli aspetti più caratterizzanti del territorio, dai centri storici alle botteghe di artigianato, dai beni culturali e naturalistici alla vita quotidiana che anima le piazze e i circoli.

Media partner della rassegna è Mondoradio Tuttifrutti.