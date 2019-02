LECCE – Lo avevamo anticipato su questo giornale: ora Alberto Russi è ufficialmente nelle file di Puglia Popolare. Dal diventare quasi leghista (il gruppo Lega in Consiglio naufragò per il passo indietro di Martini), dopo quasi due anni di militanza nell’area Marti, l’ex consigliere comunale di Grande Lecce passa con un partito che sosterrà Salvemini e a Bari Michele Emiliano. Alberto Russi però non si candiderà, ma avrà un ruolo di responsabilità nel movimento civico. “Il nostro Movimento Civico continua il suo radicamento e la sua organizzazione su tutto il territorio regionale, gli amministratori aderenti a Puglia Popolare sono oltre 200 in tutta la Puglia – spiega il senatore Massimo Cassano – Oggi Puglia Popolare si arricchisce di un nuovo tassello di vitale importanza con la nomina a Responsabile del Dipartimento Regionale agli Enti Locali dell’Avv. Alberto Russi, già Consigliere Comunale di Lecce ed Assessore al Comune di Galatina. A lui il compito di rappresentare il Movimento nei vari Enti raccordando la rete dei tanti amministratori comunali aderenti.

All’amico Alberto gli auguri di buon lavoro a nome del Coordinamento Regionale di Puglia Popolare”.

“Voglio ringraziare per la fiducia in me riposta da parte del Senatore Massimo Cassano e del Movimento Puglia Popolare, che ha voluto affidarmi il prestigioso incarico di coordinare il rapporto con gli enti locali regionale. Raccolgo con piacere l’impegno politico conferito che mi porterà ad un azione civica reale con un ampio orizzonte territoriale. Incarico che mi consente di coltivare in una sfera più ampia la mia passione politica. Questo impegno mi spinge ulteriormente a confermare la volontà di non essere presente in prima persona nella prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lecce, ritenendo al momento concluso il mio impegno amministrativo locale” – spiega l’avvocato Alberto Russi.

“Il Coordinamento Provinciale di Lecce esprime la sua soddisfazione per l’importante incarico affidato all’amico Alberto RUSSI, che rappresenta anche un riconoscimento per Puglia Popolare nel Salento. Con lui il Movimento acquisisce un’indispensabile tassello organizzativo che porterà ad un ulteriore crescita di Puglia Popolare”- afferma il Coordinatore Provinciale Lecce Luigi MAZZEI.