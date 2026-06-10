Placì sfida il gigante del Congo: a Civitavecchia il mondiale che può consacrare il “Lumberjack” di Specchia

Il campione salentino pronto a salire sul ring nell’evento internazionale “The Best of the Best”: di fronte avrà Ndomba Exence, colosso di due metri per 120 chili. Un’intera comunità sogna l’impresa.

Il conto alla rovescia è già iniziato e a Specchia cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti della carriera di Luigi Placì. Venerdì 19 giugno, nell’Arena del Parco dell’Oliveto di Civitavecchia, il fighter salentino sarà tra i protagonisti di “The Best of the Best”, il prestigioso evento internazionale dedicato agli sport da combattimento che metterà in palio alcuni dei più ambiti titoli mondiali.

Per Placì, conosciuto dagli appassionati con il soprannome di “Lumberjack”, si prospetta una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà. Sul ring troverà infatti il congolese Ndomba Exence, un autentico gigante della Free Boxing: 200 centimetri di altezza per 120 chilogrammi di peso, numeri che raccontano la stazza impressionante dell’avversario ma che non sembrano intimorire il campione salentino.

L’atleta specchiese sta vivendo settimane di preparazione intensa, scandite da allenamenti durissimi e da un lavoro meticoloso per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. A seguirlo in questo percorso c’è uno staff di grande esperienza formato da Giovanni Santoro, Oreste Pellegrini e Giuseppe Carafa, con la supervisione del presidente federale IKTA, Massimo Brizi.

L’incontro rappresenta molto più di una semplice sfida sportiva. Per Placì è l’occasione di confermare il proprio valore sulla scena internazionale e di portare ancora una volta il nome del Salento sotto i riflettori del grande sport. Tecnica, determinazione e spirito combattivo saranno le armi con cui proverà a colmare il divario fisico con il potente avversario africano.

L’entusiasmo attorno al pugile è già palpabile. Da Specchia partirà idealmente una spinta collettiva verso il ring di Civitavecchia, dove amici, tifosi e sostenitori seguiranno con il fiato sospeso ogni istante del combattimento. La missione è difficile, ma il “Lumberjack” ha già dimostrato in passato di sapersi esaltare nelle sfide più complicate. Adesso lo attende un’altra notte da protagonista, con la possibilità di scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva.