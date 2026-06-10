Decoro pubblico a Gallipoli, non si potrà sostare e circolare a torso nudo e in costume

Gallipoli (Lecce) – Divieto assoluto di circolare o sostare, a Gallipoli, a torso nudo o in costume da bagno o con indumenti intimi o comunque con abbigliamento che palesemente offenda il pubblico decoro e la decenza urbana.

Questa mattina il Sindaco Flavio Fasano ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla tutela del pubblico decoro. Il divieto sarà in vigore sino al 30 settembre prossimo nelle vie e piazze cittadine, nei parchi pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei monumenti storici e all’interno degli uffici pubblici ed esercizi commerciali della Città Bella.

Inoltre, con particolare riguardo agli uffici comunali di Gallipoli, è vietato l’ingresso nella palazzina e negli uffici comunali in abbigliamento poco decoroso, segnatamente in costume da bagno, a torso nudo, in pantaloncini e in canottiera. Ovviamente il divieto non si applica negli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e sui tratti di lungomare o percorsi stradali strettamente adiacenti e di immediato collegamento agli stessi.

Due le novità significative rispetto al passato. La prima è l’estensione dell’ordinanza a tutto il territorio urbano, non solo a centro cittadino e città vecchia. La seconda è che per il rispetto dell’ordinanza saranno interessati, oltre alle forze di polizia, anche gli ausiliari del traffico, il cui compito ovviamente non sarà quello di elevare sanzioni a riguardi, ma di informare i conducenti dei veicoli in sosta della vigenza dell’ordinanza e quindi, in caso di violazione della stessa, l’obbligo di effettuare segnalazioni al Comando di Polizia Locale.

«Si tratta di un atto necessario – ha detto il sindaco Fasano – per evitare scene poco decorose su tutto il territorio cittadino, non solo nel centro cittadino o nella città vecchia. Per garantirne però l’efficacia, è necessaria prima adeguata informazione e poi il controllo e l’attuazione del regime sanzionatorio. Per questo ci avvarremo anche degli ausiliari del traffico, nei limiti individuati dall’ordinanza e consapevoli dei ruoli e dei compiti di ciascuno».