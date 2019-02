LECCE – Forza Italia apre ai movimenti civici non solo a Bari, dove si sceglie un candidato nelle consultazioni di base che non è un’espressione dei partiti, ma anche per le comunali leccesi: Gaetano Messuti, leader di Sentire Civico è l’uomo scelto dagli azzurri. L’ex amministratore protagonista dell’inaugurazione delle Mura Urbiche e degli Agostiniani nell’ultimo scorcio dell’amministrazione Perrone non ha sciolto la riserva, ma medita di correre per le primarie del 17 marzo, contro Congedo e Fragola. Forza Italia ha scelto di aprirsi al civismo, “ma anche di puntare su esperienza e competenza”. In questo modo Gaetano Messuti può giocarsi la partita contro la squadra di Paolo Perrone con molte più chance, soprattutto se anche l’area che fa capo al senatore Roberto Marti convergerà convintamente su di lui.

“Alla luce del percorso politico intrapreso, culminato con la conferenza stampa di coalizione dello scorso 16 febbraio, il centrodestra locale, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 26 maggio che vedrà protagonista Lecce città, al fine di preservare la sua unità , ha deciso di procedere con le Elezioni primarie per l’individuazione del candidato sindaco – scrivono i vertici di Forza Italia –

Dopo una disamina attenta e condivisa con i vertici regionali del partito, Forza Italia sta valutando in maniera attenta e collegiale l’ipotesi di accordi politici-elettorali con alcune liste civiche presenti nel panorama cittadino . In questa direzione si sta valutando con attenzione l’ipotesi di candidatura di Gaetano Messuti.

Siamo convinti che tale proposta di candidatura, se confermata dallo stesso, potrà rappresentare al meglio la nostra area politica garantendo la tutela dei valori ai quali si ispira il nostro partito e abbia l’esperienza e la competenza giusta da porre al servizio della città con un programma di governo in grado di rilanciare e di determinare i presupposti di cambiamento per lo sviluppo di Lecce. Una scelta coerente con il percorso già tracciato a Bari che vedrà il partito impegnato nel sostegno al fianco del civismo con cui ha già condiviso programma elettorale e prospettive future di governo”.