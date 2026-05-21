Agricoltore si sente male e muore, mentre è alla guida del suo trattore, in campagna

Campi Salentina (Lecce) – Si sente male e muore, mentre è alla guida del suo trattore, nei campi.

La tragedia, che è costata la vita ad un 60enne, si è consumata nel pomeriggio di oggi., poco dopo le 17, nelle campagne alla periferia di Campi Salentina, lungo la strada che conduce a Salice Salentino.

L’uomo stava lavorando ed era appunto alla guida del suo trattore, quando è stato colto da un improvviso malore. E in pochi istanti si sarebbe accasciato, perdendo il controllo del mezzo agricolo.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni presenti che, resisi conto della gravità della situazione, hanno subito chiesto soccorso. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza per tentare di prestare le prime cure all’uomo. Ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente per un arresto cardiocircolatorio.

E sul posto sono giunti anche gli addetti Spesal della Asl di Lecce.