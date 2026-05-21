Detenuto 26enne suicida nel carcere di Lecce: aperta un’inchiesta. “A breve era fissata discussione scarcerazione”

LECCE – Un nuovo suicidio nel carcere di Lecce. L’ennesimo. Ed è sempre più emergenza nel penitenziario di borgo San Nicola. L’ultima vittima aveva soltanto 26 anni. Origini egiziane. Nessun problema di salute. Solo una settimana fa, l’ultimo colloquio con il suo legale, l’avvocata Chiara Capodieci. Nel corso della telefonata, il detenuto chiedeva di redigere un’istanza per parlare con la madre, in Egitto.

Voce apparentemente tranquilla. Nessun cenno di sofferenza o che lasciasse ipotizzare qualche disagio. Questa mattina, giovedì 21 maggio, il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella cella. A nulla sono valsi i soccorsi. Il giovane era già morto quando sono arrivati il medico e il personale infermieristico. Alla sbarra, il ragazzo si trovava per questioni di spaccio. Roba di poco conto. La condanna era anche passata in giudicato e lui era recluso nel braccio C2, dove si trovano i cosiddetti “definitivi”.

A breve la sua istanza di scarcerazione sarebbe stata discussa davanti al tribunale di sorveglianza. A Lecce era arrivato da qualche anno. Ed era stato “adottato” da un anziano al quale il giovane faceva il badante. Sulla sua morte, il sostituto procuratore Alessandro Prontera ha aperto un fascicolo d’indagine. Subito dopo verrà disposta l’autopsia mentre la premura maggiore, in questo momento, è riuscire a contattare l’ambasciata egiziana in Italia per consentire, una volta eseguito l’esame necroscopico, di riportare la salma nel suo paese di origine.

Il carcere di Lecce, nonostante l’impegno della direzione e degli agenti penitenziari, continua a dimostrarsi una polveriera: la popolazione carceraria ha superato ormai le 1500 presenze, a fronte delle ottocento previste, e si segnalano ripetute risse e aggressioni.