Cane muore in una clinica. “Non emerge sia stata effettuata una flebo”, inchiesta archiviata su un collaboratore

LECCE – Nessun responsabile per la morte di un chihuahua una clinica veterinaria alle porte di Lecce dopo una flebo somministrata al cane, secondo quanto denunciato dalla padrona. Nel registro degli indagati era stato iscritto il nome di un collaboratore della struttura che, dalle indagini condotte dai carabinieri del Nas, non può essere ritenuto responsabile del decesso. Il motivo: non c’è la certezza che sia stata effettivamente somministrata la flebo per disintossicare il fegato del cagnolino.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro di forte antitesi tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell’odierno indagato e degli altri soggetti ascoltati a sommarie informazioni “che – scrive la giudice Valeria Fedele nell’ordinanza di archiviazione – si ritiene non possa essere risolta in un’eventuale fase dibattimentale mentre si sottolinea come gli standard probatori del giudizio civile siano maggiormente aderenti alla vicenda”.

Sulla base di questi presupposti, la giudice ha archiviato il procedimento “perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Il tribunale si è così allineato con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata dall’avvocato della struttura, il legale Giulio Errico, che ha messo nero su bianco come il dipendente della clinica, pur essendo presente nel momento in cui il chihuahua ha manifestato la perdita di coscienza, non ha compiuto alcuna azione riconducibile all’esercizio della professione veterinaria.

L’indagato si sarebbe limitato a tranquillizzare la padrona del chihuahua (e constatare la regolarità dell’applicazione del catetere venoso installato il giorno prima): in sostanza avrebbe assistito impotente a ciò che è accaduto all’animale. Il cui decesso sarebbe stato causato da una trombosi venosa, per la penetrazione del catetere nella vena. Nella denuncia, la storia veniva ricostruita con una dinamica differente: la padrona si sarebbe ripresentata insieme al padre per rifare la flebo ma qualcosa sarebbe andato storto, forse un farmaco iniettato in vena invece che somministrato sottocutaneamente.

“Siccome il cane è agitato lo facciamo in vena”, si sarebbe sentita dire la donna, senza neppure dare il tempo di rispondere e lei e al padre. Alcuni istanti dopo l’animale avrebbe emesso un forte guaito e mentre si urinava addosso, avrebbe perso i sensi. Da qui la denuncia depositata ai carabinieri della Stazione di Lecce sfociata, però, con l’archiviazione del procedimento.