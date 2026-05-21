Patenti rinnovate senza visita medica: indagati 102 automobilisti. Nel mirino anche scuole guida e agenzie

SALENTO – Visite mediche mai effettuate per ottenere il rinnovo della patente grazie alla presunta compiacenza di un medico, un capitano di vascello, e dei titolari di scuole guida e agenzie di pratiche automobilistiche. Una rete con base nel Brindisino e che si era estesa anche nelle limitrofe province di Lecce, Taranto e Bari. Un fenomeno tanto illegale quanto ampiamente diffuso, dai numeri imponenti su cui la Guardia di finanza ha condotto una maxi inchiesta.

Due i filoni: il troncone principale coinvolge medico e titolari di scuole guida e agenzie e un secondo rivolo, invece, interessa i beneficiari dei rinnovi delle pratiche. Complessivamente: 102 automobilisti. Vivono a Brindisi oltre che in provincia: a San Pietro Vernotico, Erchie, Cellino San Marco, Ceglie Messapica, Mesagne, Torre Santa Susanna, San Vito dei Normanni, San Donaci. Tanti altri risiedono tra Lecce e paesi: Guagnano, Nardò, Copertino, Carmiano, Trepuzzi, Surbo, Campi Salentina, Squinzano, Salice Salentino, Miggiano, Tricase, Tiggiano, Salve, Specchia, Corsano, Taurisano, Nociglia, Montesano Salentino, Leverano. Qualcun altro, invece, vive nel Tarantino, a Grottaglie e nel Barese, a Polignano a Mare.

Gli accertamenti risalgono al 2022 e sono scattati sulla scorta di una segnalazione anonima in cui veniva tirata in ballo un’agenzia di pratiche automobilistiche, con sede nel Brindisino che, a dire della gola profonda, firmataria dell’esposto, evadeva le imposte gestendo un numero voluminoso di pratiche di rinnovo delle patenti. Il sistema illecito era piuttosto oliato ed è stato smascherato dai finanzieri grazie allo spulcio della documentazione acquisita negli uffici dell’agenzia: il medico intratteneva rapporti di lavoro non solo con varie agenzie di pratiche automobilistiche – con sede oltre che a Cellino San Marco anche a San Pietro Vernotico (nel Brindisino) e a Trepuzzi, Novoli, Guagnano (nel Leccese) – ma anche con scuole guida nei comuni di Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico (in provincia di Brindisi) e a Tricase e Copertino (in Salento).

Le verifiche sulle celle telefoniche del medico avrebbero accertato la presenza del professionista da tutt’altra parte mentre certificava l’idoneità alla guida di decine e decine di clienti. In sintesi: non effettuava le visite nei comuni di residenza degli automobilisti. Che nonostante abbiano regolarmente pagato le tariffe per ottenere il rinnovo sono comunque finiti al centro delle verifiche della Guardia di finanza. Nei mesi scorsi, i clienti, beneficiari del rinnovo, sono stati convocati dagli investigatori per essere sentiti. In larga parte, avrebbero confermato di non essere stati mai sottoposti a visita medica.

La procura di Brindisi, (il procuratore aggiunto Antonio Negro), a indagini chiuse, aveva avanzato richiesta di archiviazione per i 102 automobilisti identificati nell’ambito di un secondo filone d’inchiesta in cui si ipotizzava il reato di falso ma il gip ha voluto fissare la camera di consiglio prima di mandare (eventualmente) al macero l’intero faldone d’inchiesta ravvisando la mancanza di dolo da parte degli automobilisti. Il giudice Simone Orazio potrebbe anche intraprendere due altre strade: disporre l’imputazione coatta degli automobilisti o approfondire il caso con nuove indagini. Ogni decisione è stata comunque rinviata nell’udienza di oggi, giovedì 21 maggio, al 1°ottobre per consentire agli avvocati degli automobilisti di prendere visione del fascicolo in cui sono coinvolti titolari di agenzie e scuole guida e il medico, firmatario dei rinnovi.

Nel collegio difensivo compaiono gli avvocati Rosalba Gatto, Marco Scozia, Paolo Valzano, Enrica Viti, Marco Venutura, Maria Grazia Palombo, Alessandro Argentiero, Simone Coppola, Chiara Tullo, Francesco Termini, Ernestina Sicilia, Raffaele Lomartire, Marina del Foro, Simona Coppola, Giuseppe Vecchio, Pasquale Rizzo, Alessandro Paladini, Enrica Viti, Maria Rosaria Rizzo, Pasquale Angelini e Flora Pecoraro, Lorenzo Rizzello, Rosanna Saracino, Christian Quarta, Samuele Leo, Norman Tundo, Emanuela Francone, Diego De Cillis, Cristiano Solinas, Francesco Trullo, Devis Risolo, Evelina Rizzo, Alessandro Ruggeri, Carola Delli Santi, Pompilio Faggiano, Donato Vergine, Marcello Pennetta, Giuseppe Milli, Romina Filomena, Elisa Cappello, Ivan Mangiullo, Federico Martella, Fabrizio Ruggeri, Nunzio Antonio Dell’Abate, Roberto Rizzo, Salvatore Centonze. Viola Messa, Giovanni Scarascia, Tony Indino, Barbara Tamborrini, Giuseppe Nesca e Stefano Stendardo, Pierfranco Zizzi, Alessandro Argentiero, Daniele Scala, Giuseppe Romano, Stefano Pati, Maria Luce Greco, Tommaso Valente e Marco Tiberino.