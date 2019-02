LECCE – Alla fine i seguaci di Adriana Poli Bortone si dimettono dalla direzione e dicono addio a Forza Italia con una lettera al vetriolo: “I sottoscritti componenti del Direttivo Provinciale di Forza Italia di Lecce, non condividendo l’operato della segreteria provinciale e dei vertici regionali del Partito dichiarano di dimettersi dal Direttivo Provinciale.

Nella riunione del direttivo provinciale, del 14 gennaio, erano state prese all’unanimità delle decisioni che sono state completamente disattese.

Non solo. Il segretario provinciale Paride Mazzotta ha dichiarato in un secondo momento e in modo assolutamente non veritiero, che la decisione di aderire alle consultazioni primarie, per la scelta del candidato sindaco di Lecce, era stata presa dall’intero partito. Nulla di più falso.

Ma non è finita qui: anche la decisione di sostenere l’avvocato Messuti alle consultazioni primarie – spacciata da Mazzotta come frutto di una scelta unanime del direttivo – non è stata affatto una scelta collegiale.

Troviamo inutile rapportarci con chi vuol decidere da solo, cancellando ogni forma di libertà e collegialità all’interno del partito; ormai è una situazione allo sbando dove la gente entra ed esce dal partito senza regola alcuna.

Non possiamo accettare lo stile personalistico che ha intrapreso il nostro partito, sempre più all’angolo di una competizione che potevamo affrontare tutti uniti intorno ad un nostro candidato.

Non possiamo più essere parte integrante di un Direttivo strutturato in questo modo. Un direttivo che, a conti fatti, nemmeno esiste”. La lettera è firmata da Fernando Leone, Giuliana Coluccio, Giovanni Zecca, Cristian Sturdà, Ada Alibrando, Cosimo Leo

Bruno Corrado, Cesare Vernaleone

e Francesca Tundo.