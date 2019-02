LECCE – Domani mattina 1 marzo il candidato sindaco della coalizione progressista, civica e moderata Carlo Salvemini sarà nel quartiere Salesiani. Accompagnato da Alessandro Delli Noci e da un gruppo di volontari della campagna elettorale, Salvemini percorrerà il quartiere dialogando con i cittadini, entrando negli esercizi commerciali, fornendo risposte e accogliendo idee, suggerimenti e critiche. L’appuntamento è alle 10.30 davanti al cinema DB d’Essai.

Alle ore 12.00 si terrà presso l’Open Space di Palazzo Carafa in Piazza Sant’Oronzo la conferenza stampa di presentazione di “Partecipa. Idee e progetti per cambiare Lecce insieme”.

La campagna nei quartieri proseguirà ai Salesiani anche il giorno seguente (per il dettaglio degli appuntamenti utile seguire la pagina facebook Carlo Salvemini sindaco di Lecce), con ritrovo in Via De Giorgi all’altezza del bar “Tentazioni”.