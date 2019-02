F.Oli.

MONTERONI (Lecce) – Il pentito di Casarano, Tommaso Montedoro, ha sciolto la lingua anche sul presunto clan smantellato con l’operazione “Labirinto”. Nell’interrogatorio del 19 ottobre scorso il 42enne ha ricostruito gli assetti della criminalità organizzata attiva su Monteroni e nei paesi limitrofi. A suo dire, ovviamente. Su cui non c’è alcuna verità processuale. Eppure le dichiarazioni di Montedoro confermerebbero la bontà del lavoro dei carabinieri del Ros di Lecce che, a luglio scorso, hanno smantellato due gruppi criminali legati al clan “Tornese”. Il primo sarebbe stato capeggiato da Vincenzo Rizzo, 54enne di San Cesario, luogotenente dei Tornese, attivo nei territori tra San Donato, San Cesario e Lequile; il secondo, invece, da Saulle Politi, 46enne di Monteroni, egemone nei comuni di Monteroni, Arnesano, San Pietro in Lama, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo.

Nell’interrogatorio, alla presenza del Procuratore Capo Leonardo Leone De Castris, del procuratore aggiunto della Dda Gugliemo Cataldi, del pubblico ministero Valeria Farina Valaori e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce, Montedoro parla di Vincenzo Rizzo e di Saulle Politi i quali, a suo dire, avevano pari autorità sui territori di Monteroni, Carmiano, Arnesano, Gallipoli e altri paesi insieme ad un terzo soggetto non coinvolto nell’inchiesta “Labirinto”. Il verbale è stato depositato nella giornata di ieri nel corso dell’udienza davanti al gup Maurizio Saso.

La mente del gruppo viene definita Politi da Montedoro. Che, a dire del pentito, avrebbe gestito droga ed estorsioni. Rizzo, invece, si sarebbe occupato su Gallipoli del servizio di guardiania e delle estorsioni. Negli affari, poi, avrebbe trovato spazio anche il controllo delle slot machines da parte di Saulle Politi. Un’attività estesa, a dire del collaboratore, anche in zone controllate dai fratelli De Lorenzis. Tanto da entrare in contrasto per la distribuzione delle apparecchiature nei territori di Galatone e Nardò. Su Casarano, invece, i contrasti sarebbero stati subito appianati.