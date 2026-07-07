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Truffa ad anziani, arrestati dai carabinieri due campani con un bottino di 10mila euro

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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