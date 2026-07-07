Accusa un malore mentre è in mare, una 54enne soccorsa dall’intervento del bagnino

Santa Maria al Bagno (Lecce) – Era in mare e ha accusato un improvviso malore, che poteva costarle molto caro. Protagonista una donna 54enne in difficoltà, questa mattina, a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.
Per fortuna in quel tratto di costa altri bagnanti si sono resi conto della situazione di pericolo e hanno lanciato subito l’allarme. Un bagnino si è quindi buttato in mare per soccorrere la donna, alla quale sono stati effettuati tentativi di farle espellere l’acqua ingerita.
Sul posto sono poi arrivati gli operatori del 118, che hanno trasportato, in ambulanza, la 54enne all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.
E ora la donna è ricoverata in prognosi riservata, ma non risulta essere in pericolo di vita.
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