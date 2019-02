CORSANO (Lecce) – Festa in paese per la nascita di tre gemellini. E il parroco fa suonare la campane. L’evento, più unico che raro, risale alla notte tra mercoledì e giovedì nel reparto di ostetricia dell’ospedale “Panico” di Tricase. Si chiamano Simone, Federico e Andrea.

Stanno bene per la gioia dei genitori residenti a Corsano travolti da messaggi e telefonate per il lieto evento. I piccoli, però, dovranno rimanere nell’incubatrice perché nati prima del termine. Poi potranno tornare a casa dove sono attesi da altri due fratelli. In paese è stata subito festa. Il parroco ha fatto suonare tre volte le campane. Per il momento tanti auguri a mamma e papà.