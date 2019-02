TAVIANO (Lecce) – Se si fosse trattato di un “topo da biblioteca”, probabilmente sarebbe stato l’uomo più felice del mondo, dal momento che – sia pure avendoli rubati – aveva appena messo le mani su 200 libri di letteratura antica e filosofia piuttosto datati. E invece si è trattato di un “topo d’appartamento” ed anche sfortunato, poiché poche ore dopo la razzìa è stato individuato dai carabinieri e denunciato a piede libero.

Il protagonista è il 35enne A.S., di Taviano, deferito in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Casarano e della stazione di Ruffano con l’accusa di furto in abitazione. Le indagini dei militari hanno infatti accertato che il giovane si era reso responsabile del furto di 200 volumi antichi dall’appartamento attualmente disabitato di un 78enne residente all’estero.

I carabinieri hanno anche recuperato la refurtiva, che sarà restituita al legittimo proprietario. Per il 35enne, invece, è scattata la denuncia.